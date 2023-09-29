Загиблим виявився 45-річний житель Шумського району.

В Рівненській області втопився чоловік з Тернопільщини. Про утопленика поліцейські повідомили ще 24 вересня, одна досі його особу не було встановлено. В четвер, 28 вересня, загиблого впізнали родичі з Шумського району, повідомляє Zaxid.net.

В неділю, 24 вересня, правоохоронці Рівненщини повідомили, що в селі Устя, яке межує з Житомирською областю, знайшли потопельника. У ставку села місцевий рибалка виявив тіло чоловіка, повідомили в поліції Рівненщини.

Поліцейські чотири дні намагалися встановити особу загиблого, однак серед місцевих ніхто не звертався про зниклого безвісти родича. У четвер, 28 вересня, потопельника впізнали жителі Тернопільщини. З’ясувалося, що це — 45-річний житель Шумського району.

Відповідно до лікарського свідоцтва його смерть настала внаслідок серцевої недостатності. Зараз правоохоронці з’ясовують, як чоловік потрапив у водойму.