У січні-квітні 2019 року платники Тернопільської області сплатили до бюджету 83,1 млн грн військового збору. Це перевищило очікувану сплату на 5,9 млн гривень.

Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

«Порівняно з чотирма місяцями минулого року надходження цього платежу зросли на 16,4 млн грн або плюс 24,5відсотка», – зазначив він.

Лише у квітні мешканці регіону сплатили 22,5 млн грн «патріотичного» збору, що на 5,5 млн грн більше, ніж торік.

«Вважаю за необхідне нагадати, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню», – роз’яснив Ігор Комендат. Він також додав, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

«Варто пам’ятати, що сплата військового збору – це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій країні», – наголосив очільник ДФС в області.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області