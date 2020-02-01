Масковий режим рекомендують епідеміологи через значне збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ.

У Тернополі цього тижня припинили навчання 19 класів, ряд шкіл Бережанського, Підгаєцького, Чортківського районів запровадили карантин. Загалом в області захворіло близько трьох тисяч учнів.

Як повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павельєва, ситуація з грипом ускладнюється. Наша область належить до регіонів з найбільшою кількістю хворих.

«На вимушені канікули у Тернополі пішли діти 19 класів у таких школах: №11, №15, №14, №24, №4, а також у початковій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. У цих класах через грип і ГРВІ не прийшли на навчання більше 20% учнів. В інших класах і школах Тернополя навчання триває. Загалом в області більше двадцяти шкіл припинили навчання через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Найчастіше хворіють люди, які перебувають в організованих колективах».

Додамо, на Тернопільщині розпочали профілактичну роботу щодо ймовірного поширення коронавірусу. Вакцини від цієї недуги немає, а також відсутні можливості її діагностики в Україні. Відтак в пріоритеті залишаються загальноприйняті засоби профілактики: масковий режим та особиста гігієна.

Софія Романська