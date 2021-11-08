Трагічний випадок стався 7 листопада вранці у селі Городниця Гусятинської територіальної громади Чортківського району.

Як повідомили у ДСНС, там виникла пожежа в кімнаті приватного житлового будинку. На місці події виявили труп власника будинку.

Внаслідок пожежі знищено ліжко, стіл та речі домашнього вжитку на площі 8 м кв., пошкоджено підлогу та облицювання стін на площі 3 м кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано одну будівлю.

Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.