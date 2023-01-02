Уже третій рік підряд святкову оселю родини Луцівих у Мшанці на Теребовлянщині прикрашає оригінальна дерев’яна екоялинка у популярному стилі лофт.

Її власноруч змайстрував креативний молодий господар Василь, пише газета “Сільський господар Плюс“.

– Цю ідею я виношував довго, – зізнається хлопець. – Подібну ялинку вперше побачив позаторік в інстаграмі на сторінці американських блогерів. У Штатах такий новорічний декор дуже популярний. Він дає змогу використовувати для дизайну свята підручні матеріали, зберігши в такий спосіб живі дерева для лісу.

Свою першу ялинку висотою один метр двадцять сантиметрів Василь виготовив із деревини ясена, яка кілька років без діла лежала у їхній домашній майстерні. Спочатку порізав її на планки, зробив у них отвори і населив на металеву трубу. Загалом нарізав 72 планки, найдовша з яких має один метр десять сантиметрів.

– Дерев’яні планки добре відшліфував. Не покривав їх ані лаком, ані фарбою. Інакше би ялинка втратила свій екостиль і природну привабливість, – каже Василь. – Особливо відчутний запах деревини у теплому приміщенні. Він створює приємну святкову атмосферу в оселі і додає гарного настрою.

Оригінальність цієї ялинки полягає ще й тому, що її планки можна легко обертати навколо осі. Від цього дерево здатне набирати різноманітного вигляду.

– За бажанням можна фантазувати з прикрасами, дизайном і гірляндами, – каже Василь. – А ще така ялинка дуже зручна і компактна для зберігання. У зібраному вигляді вона не займає багато місця.

Зі слів майстра, він виготовив вже не одну таку дизайнерську ялинку. І не лише з ясена, а й сосни. До нового, 2023 року, Василь змайстрував для себе невеличку ялинку із фанери ФСФ. Торік також створив подібне новорічне дерево, яке прикрашає святкову оселю його родичів у Львові.

До речі, у техніці лофт Василь Луців виготовляє не лише оригінальні ялинки. Разом із братом Володимиром вони змайстрували у їхньому будинку дерев’яно-металеві серпантинні сходи. Крім того, хлопці зробили стіл-трансформер, який перетворюється у поличку. Відео цієї оригінальної роботи в мережі «ТікТок» набрало більш як мільйон переглядів.