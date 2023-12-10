Хвойні дерева до новорічно-різдвяних свят можна придбати не тільки у спеціально визначених місця на території Тернополя. Реалізують їх також у лісових господарствах області.

У Південно-західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства повідомляють, що у Подільському лісовому офісі працює понад 40 торговельних точок. Там можна купити ялини, ялиці та сосни. Деякі філії продають також ялинки у горщиках. До Подільського офісу входять Буковина, Хмельниччина і Тернопільщина. Адреси і контактні телефони щодо ялинкових ярмарків вказані тут.

У філії «Кременецьке лісове господарство» пропонують на продаж ялини і сосни. Ялини трішки дорожчі за сосни. Їх вартість залежить від розміру. Дерева висотою до одного метра коштують 132 і 120 гривень, відповідно. До 1,5 метра – 180 та 160 гривень, до 2 метрів – 200 і 180 гривень. Ялинка 3,5- 4 метри коштує 420 гривень, сосна – 360 гривень.

У господарстві зауважують, що новорічні ялинки та сосни заготовляють на спеціальних плантаціях, або ж під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому їх купівля не наносить шкоди екосистемі. Такі дерева вирощують 4-8 років.

Для того, щоб в оселі дерево простояло якомога довше, фахівці радять дотримуватися таких порад: не встановлювати ялинку біля опалювальних приладів; поставити дерево у відро з водою або піском, також у воду можна додати кілька столових ложок цукру; час від часу обприскувати ялинку водою.

Фото із сайту Управління