Працівники відділення поліції №5 м. Підволочиськ задокументували факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, житель місцевої територіальної громади пропонував гроші працівникам поліції.

Під час патрулювання, поліцейські помітили автомобіль в якого не підсвічувався державний номерний знак. Вимогу про зупинку транспортного засобу водій проігнорував та намагався втекти, однак йому це не вдалося. Під час спілкування правоохоронці помітили в водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на вміст алкоголю 41-річний чоловік відмовився й аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським хабар в розмірі 100 американських доларів. Спробу надати неправомірну вигоду зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст. 369 – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України, а також поліцейські винесли адмінматеріали за статтями 121 та 130 КУпАП України.