Рак молочної залози діагностували цього року у двох сотень осіб.

Про це повідомили в обласному онкологічному диспансері. У більшості випадків – це жінки після сорока років.

За інформацією Інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно: при першому огляді у чверті жінок виявляють метастатичні стадії хвороби, які лікувати надзвичайно важко. Як зазначила лікарка-онкологиня Ольга Боднарчук, змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже на 1 стадії рак грудей виліковується у 95% жінок, на II стадії – у 80%, а на III стадії тільки – у 50% жінок.

«В Україні рак молочної залози лідирує серед жіночих онкологічних хвороб: щорічно близько 16,5 тис. жінок дізнаються про свій діагноз. Головна причина високої смертності від цієї хвороби – пізня діагностика. Рак молочної залози – найчастіша форма злоякісних пухлин у жінок, що складає близько 20% від усіх злоякісних пухлин. Ймовірність виникнення раку збільшується прямо пропорційно з віком, приблизно 4% хворих складають жінки молодші 30 років. Найбільша смертність від раку грудей зазвичай у віці 40-50 років».

Лікарі наголошують: рак молочної залози – лідер серед онкологічної патології жінок. Крім того, все частіше захворювання діагностують і у чоловіків. Щороку в області реєструється понад 300 нових випадків раку молочної залози, в 20% випадків хвороба діагностується в занедбаній стадії.