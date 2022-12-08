На Тернопільщину йде потепління разом з дощем і мокрим снігом. За прогнозами синоптиків, регіон перебуватиме у нестійкій повітряній масі. Втім, температурні показники відчутно підвищаться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде похмуро. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголошено штормове попередження.

“Потепління, дощі з мокрим снігом чи мокрий сніг з дощем, по-весняному рвучкий вітер, навіть сонечко — все це теперішня синоптична картина. У п‘ятницю очікується місцями мокрий сніг та дощ, на заході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь в Україні досить тепло. Температура повітря 9-го грудня становитиме впродовж дня 0+5 градусів. У суботу-неділю буде дуже тепло, але йтимуть дощі та завіватиме сильний вітер. Ніс, щоки не щипатиме морозом, бо передбачається до +8 градусів, але вогкість та поривчастий вітер відбиратимуть пару комфортних градусів у погоди”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня температура повітря стрибне до весняних позначок: +4+12 градусів. Втім, волога погода та сильний вітер будуть дражнити зимове потепління.