Майже удвічі: у місті на Тернопільщині різко подорожчало водопостачання

Днями у Збаражі підняли ціни на послуги централізованого водопостачання.

Про це у мережі Фейсбук повідомила депутат Збаразької міської ради Світлана Боднар, передають Тернополяни.

“Вода у Збаражі подорожчала! Як з’ясувалося, 19 березня, минулої п’ятниці, на засіданні виконкому Збаразької міської ради уже затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. 18,78 гривень тепер доведеться платити за водопостачання та 26,83 гривень за водовідведення. Разом за метр кубічний доведеться платити 45,61 гривень. З 2018 року дотепер збаражани платили за воду 24,35 гривні (послуга водопостачання та водовідведення разом), – написала Світлана Боднар”.