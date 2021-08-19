Від зловмисників, котрі називали себе банківськими працівниками, потерпіли троє тернополян. Сума втрат – 24 000, понад 25 000 та 45 000 гривень.

За минулу добу до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися троє жителів обласного центру. Потерпілі розповіли про те, що до них телефонували невідомі особи, називалися співробітниками фінансових установ, застерігали про те, що з їхніх рахунків можуть бути викрадені кошти та пропонували допомогу. Погодившись на умови незнайомців, назвавши дані банківських рахунків та іншу інформацію, яка не підлягає розголошенню, потерпілі згодом виявили, що з їхніх карток зникли всі збереження.

Правоохоронці вкотре наголошують: у жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки. Не розголошуйте коди, які надходять вам із банку. Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Будь-які банківські операції варто проводити особисто в фінансовій установі. Про випадки та спроби шахрайства слід одразу повідомляти на лінію 102.