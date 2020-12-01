Майже півтисячі школярів бореться з коронавірусом на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За минулу добу у краї захворіло десять учнів і п’ятнадцять вчителів.

Класи, у яких більше половини учнів на самоізоляції, переходять на дистанційне навчання. Таке рішення приймається безпосередньо у навчальному закладі.

«У Тернопільській області на коронавірус хворіє 500 учнів та 733 педагогічних працівники. За добу на самоізоляцію пішло 15 учнів і перебуває на самоізоляції 312 учнів. Серед педагогів, за останню добу на самоізоляції 10 працівників і перебуває на самоізоляції 641 педагогічний працівник. Наразі на самоізоляції перебуває 2 класи та 3 заклади загальної середньої освіти. За останню добу на самоізоляцію не пішов жоден середній навчальний заклад. Що стосується дистанційної форми навчання, переходу закладу на самоізоляцію, чи самого класу, то таке рішення приймає виключно керівник закладу і навчальна рада», – пояснила Ольга Хома.

Лікарі наголошують: діти хворіють на коронавірус рідше. Найчастіше вони переносять хворобу у легкій чи безсимптомній формі. Втім, є загроза, що малеча швидко поширює вірус серед дорослого населення.