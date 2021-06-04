Центр масової вакцинації відкриють у Тернополі цими вихідними. Там щеплюватимуть людей, які зареєструвалися через “Дію” або національний контакт-центр. Вже зголосилися вакцинуватися півтисячі жителів краю.

Тимчасовий пункт вакцинації діятиме на базі комунального підприємства міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» вул. Злуки, 45. Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Для проведення процедури планують залучити 8 мобільних бригад.

“Область переймає досвід та практику пілотних центрів масової вакцинації від коронавірусу населення. Вихідними такий центр масової вакцинації проти COVID-19 запрацює і в Тернополі. Тимчасовий центр працюватиме у вихідні дні, орієнтовно з 9 до 16 години. В них щеплюватимуть вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Тернопільщина додатково отримала 2600 доз вакцини CoronaVac. Для повної імунізації необхідно ввести дві дози з інтервалом у 28 днів. Препарат CoronaVac зберігається при температурі від 2 до 8 градусів вище нуля за Цельсієм та не має особливих умов зберігання”, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, з 1 березня всі українці можуть записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19. Для цього необхідно зареєструватися через платформу «Дія» на сайті або через мобільний застосунок.