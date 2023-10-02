До співробітників відділу протидії кіберзлочинам ГУНП в Тернопільській області звернувся житель області із заявою про шахрайські дії, вчинені щодо нього невідомою особою. Потерпілий – підприємець, хотів придбати машину для скошування зернових культур, однак залишився без грошей та товару.

Як встановили поліцейські, в одному із месенджерів чоловік побачив повідомлення про продаж жниварки. Зв’язався з продавцем, той розповів, що займається продажем сільськогосподарської техніки і перебуває у Сумській області. Вказав адресу за якою знаходиться жниварка. Після передоплати пообіцяв доправити йому машину.

Підприємець попросив свого знайомого, який проживає в тій же області, поїхати та переконатися чи дійсно там знаходиться жниварка. Товариш поїхав за вказаною адресою, там й справді була техніка.

Після цього підприємець перерахував продавцеві декількома трансакціями гроші. Загальна сума – майже 500 тисяч гривень. Аферист ще декілька разів виходив на зв’язок з потерпілим, «годував» його різними обіцянками. Проте домовленостей не виконав.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.