Майже годину тримала на зв’язку: “працівниця поліції” виманила у пенсіонерки 9 тисяч гривень

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 70-річної жительки району про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошима.

Зі слів потерпілої, до неї зателефонувала незнайомка, яка видала себе за працівницю поліції. Співрозмовниця повідомила, що донька жінки розбила чужий дорогий телефон і тепер їй загрожує кримінал. Щоб уникнути покарання, запропонувала вирішити питання за допомогою грошей.

Аферистка тримала на зв’язку потерпілу майже годину. Забороняла їй телефонувати до доньки та квапила якнайшвидше зібрати гроші.

Пенсіонерка пішла до магазину, де був термінал. Там попросила продавчиню допомогти перекинути 9 тисяч гривень. Відтак передала слухавку, аби їй продиктували рахунок. Під час розмови з телефонною незнайомкою продавчиня запитала за що пенсіонерка перераховує кошти. Аферистка відповідала – за медикаменти.

Лише після того, як потерпіла зв’язалася та поговорила з донькою, зрозуміла, що її ошукали. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.