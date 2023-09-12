Зловмисник видурив у 68-річної жительки райцентру 1 700 американських доларів та 3 000 гривень за сприяння в ухиленні її онука від мобілізації.

Потерпіла розповіла, що познайомилася з чоловіком, коли він прийшов орендувати до її сусідів квартиру. Розговорилися і пенсіонерка поділилася своїми хвилюваннями щодо онука, побоюючись, аби того не мобілізували. Новоспечений сусід запевнив, що зможе допомогти вирішити цю проблему, але потрібно заплатити. Жінка без роздумів віддала суму, яку назвав зловмисник, – 1 700 американських доларів та 3 000 гривень. Лише згодом зрозуміла, що потрапила у пастку шахрая.

Співробітники Чортківського районного відділу поліції оперативно відреагували на звернення потерпілої та встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини уродженець Миколаєва. З’ясувалося, що чоловік декілька років тому обдурив ще двох жителів Чортківщини, взявши у них завдатки за квартиру та земельну ділянку, яких насправді не продавав. Тоді сума завданих потерпілим збитків сягнула 40 000 гривень. Слідчі оголосили зловмисникові підозри за статтею 190 Кримінального кодексу, проте той уникав досудового розслідування. У результаті шахрая було оголошено у розшук, а слідчий суддя ухвалив рішення про затримання підозрюваного та доставлення його до суду.

На підставі ухвали суду зловмисника затримали. Тепер йому буде інкриміновано ще один епізод шахрайської діяльності – частина 2 статті 190 ККУ. Поліцейські клопотатимуть про застосування щодо серійного шахрая запобіжного заходу – тримання під вартою.