18 летальних випадків унаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 листопада.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
1) жінка 70 р., м. Кременець;
2) чоловік 62 р., Тернопільський район;
3) жінка 79 р., Тернопільський район;
4) чоловік 86 р., Тернопільський район;
5) жінка 61 р., Чортківський район;
6) жінка 70 р., Чортківський район;
7) жінка 64 р., Кременецький район;
8) чоловік 65 р., Тернопільський район;
9) жінка 64 р., Тернопільський район;
10) чоловік 43 р., м. Кременець;
11) жінка 56 р., Кременецький район;
12) жінка 56 р., Кременецький район;
13) жінка 67 р., Тернопільський район;
14) жінка 84 р., Чортківський район;
15) жінка 70 р., Чортківський район;
16) жінка 85 р., Тернопільський район;
17) чоловік 46 р., Кременецький район;
18) чоловік 20 р., Кременецький район.
Загалом за добу в області зафіксували 740 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 396 людей.
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