Майже 300 тисяч гривень виманили аферисти у мешканців Тернопільщини

Ваш банківський рахунок заблоковано, збій системи або ж збільшення кредитного ліміту – саме під такими способами пройдисвіти телефонують до мешканців області та довідуються конфіденційну інформацію. Вони спустошують електронні гаманці, привласнюючи заощадження краян.

Від такого роду злочину й потерпіло четверо мешканців області. До громадян зателефонували невідомі та представлялися співробітниками фінансової установи. Вони входили в довіру та дізнавалися вміст смс-повідомлень, які надходили на телефони краян. Як наслідок четверо громадян втратило 273 115 гривень. Найбільше один з потерпілих: він позбувся майже 150 000 гривень.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати: