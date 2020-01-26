У 2020-му році прожитковий мінімум на одну особу в середньому складає 2027 грн. Відповідно до цієї суми зросло ряд виплат, зокрема допомога на дітей. Більше отримуватимуть одинокі матері, а також прийомні родини.

«Допомога одиноким матерям напряму залежить від прожиткового мінімуму і доходів сім’ї», – зазначає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Виплати визначаються як різниця між прожитковим мінімумом дитини відповідного віку та сукупним доходом сім’ї. «Цей розмір з січня буде становити 1779 грн., з липня – 1859 грн., з грудня – 1921 грн. Такий прожитковий мінімум встановлений для дітей до шести років. З 6 до 8 років прожитковий мінімум становить з січня – 2018 грн. А допомога на дітей, яким встановлено опіку та піклування, складає два прожиткових мінімуми, відтак максимальний розмір виплат для таких дітей до шести років – 3558 грн. – з січня, 3718 грн. – з липня, 3842 грн. – з грудня».

Щоб отримати допомогу на дітей, необхідно підготувати пакет документів. За роз’ясненнями радять звертатися до місцевих управлінь соціального захисту населення.

Софія Романська