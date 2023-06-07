«Спорт для всіх» – масштабні змагання для дітей організували під такою назвою у Гусятині. Для малечі влаштували різноманітні естафети та активності

Спортивну руханку для дітей провів тренер Юрій Ткачик.

«Спорт – це більше, ніж просто здоров’я. У ньому є багато переваг і користі не тільки на фізичному, але і на емоційному рівні. Діти, захоплені тренуваннями, не витрачають стільки часу на комп’ютери, планшети. Їм просто ніколи. Вони натхнені своїми заняттями, успіхами і поставленими цілями».

Спортивне свято для дітей організували працівники Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення. Учасники змагань, проходячи різноманітні захоплюючі естафети, отримували від суддів відповідні квитки, за кількість яких визначали переможців. Дітей нагороджував Павло Кордіяка – чемпіон світу зі стронгмену, володар титулу найсильнішої людини України та найсильнішої людини Європи.