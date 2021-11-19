19 листопада о 01:44 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення, що у Збаражі на вул. Грушевського виникла пожежа закладу громадського харчування.

Черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, прибувши на місце виклику, підтверджено факт пожежі.

На місце пожежі додатково направлено черговий та резервний караули 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону й 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Нижчі Луб’янки, а також оперативно-координаційний центр Головного управління. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття, перекриття та дерев’яне внутрішнє оздоблення на площі 375 м кв., а також пошкоджено стіни будівлі. Пожежу локалізовано о 03:08, а о 04:10 ліквідовано. Під час гасіння врятовано дві будівлі та вісім споруд (дерев’яні альтанки).

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.