Сьогодні, 25 грудня о 11:36 до на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Великі Гаї Великогаївської ТГ Тернопільського району.

До місця події направлено чергове відділення чергової зміни частини спеціальної пожежної техніки. Через загрозу розповсюдження полум’я на суміжну житлову будівлю до гасіння додатково залучено ще два пожежно-рятувальні відділення та фахівців оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежа супроводжувалась значним задимленням, тож для роботи в непридатному для дихання середовищі були залучені дві ланки газодимозахисної служби. Також ефективну боротьбу з вогнем забезпечували три пожежних стволи, що подавались на гасіння.

О 12:14 вогнеборцям вдалось зупинити полум’я та локалізувати горіння на площі 125 м. кв. А вже о 12:31 пожежа була повністю ліквідована. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 13 рятувальників.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.