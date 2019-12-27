Передноворічний костюмований забіг організовують у Тернополі останньої суботи грудня.

Місцеві легкоатлети переодягнуться в Санта-Клаусів і подолають п’ять кілометрів навколо ставу. Долучитися до команди бігунів можуть всі охочі.

Розпочинається забіг 28 грудня о 9.00 біля причалу Тернопільського ставу. Передуватиме забігу традиційна розминка, – зазначив координатор Тернопільського легкоатлетичного руху «Рандей» Андрій Бородій. Допомагають в організації забігу волонтери. «Такі забіги у Тернополі вже стали традиційними. Започаткували їх у рамках легкоатлетичного руху «Рандей». Вони доступні практично кожному, незалежно від рівня фізичної підготовки. Адже не обов’язково бігти на швидкість, можна і подолати цю дистанцію з прийнятним для себе темпом. Це дуже веселе дійство, запрошуємо тернополян гарно провести 2019 рік».

Ще один забіг організовують у Тернополі для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Відбудеться легкоатлетичний захід 2-го січня. Його влаштовують, щоб випробувати фізичну форму тих, хто відсвяткував Новий рік.

Софія Романська