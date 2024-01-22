“Мало”: у своїй новій пісні ТАВ закликає цінувати духовні та життєві принципи й не бути жадібними

Саша Таб, учасник гурту Kalush Orchestra, презентує свій третій сольний трек “Мало” та лірик-відео на нього.

МАТЕРІАЛИ ДО РЕЛІЗУ

У новій емоційній пісні ТАВ торкається теми життєвих цінностей та зауважує, що в гонитві за матеріальними благами люди втрачають духовні орієнтири й істини.

“Мій новий трек про те, що нам завжди мало. Ми постійно прагнемо досягати більшого, але часто не помічаємо головного. Хочу нагадати кожному, що найважливіші життєві цінності — це, звичайно, мир, любов і добро. Щастя в дрібницях, не забувайте про це”, — коментує свою нову роботу ТАВ.

Піснею “Мало” артист закликає слухачів фокусуватися на духовних цінностях і не піддаватися фінансовим спокусам. На думку ТАВа, матеріальні речі не здатні замінити моральні, тому важливо відповідально ставитися до вибору свого життєвого шляху.

“Ловим на льоту правду, да не ту, шлях у темноту, треба з нього звертати”.

Над треком Сашко працював разом з артистом VERLOKA та музичним продюсером Іваном Клименком, а ось перші рядки народилися, коли Саша та Нікіта разом їхали в машині. Як розповідає TAB: “Приспів для “Мало” виник, коли ми з Нікітою їхали в машині та наспівували мотиви під різні біти. Нас надихає один вайб, тому зараз ми часто працюємо разом над створенням нових пісень. Дуже радий поділитися цією роботою та сподіваюся, що вона вам сподобається”.

Нова композиція “Мало” вже доступна на всіх музичних платформах.

Нагадуємо, колишній учасник гурту “Сальто назад” та учасник гурту Kalush Orchestra Саша Таб розпочав сольну карʼєру під сценічним ім’ям TAB. Першими треками артиста стали “Злива” та “Контурна карта”.