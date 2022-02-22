Артемчику Гудимі з Тернопільщини провели в клініці Ізраїлю першу трансплантацію кісткового мозку.

Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомила мама Артемчика – Марія Гудима, передають Тернополяни.

“Боже. Цього дня чекали всі. Відчуття в середині мого серця – просто неймовірні …Вже стільки всього ми з цим чудо – хлопчиком пережили. Скільки болі та відчаю було за ці декілька місяців, а ще більше перемог. І ось, ми вже на основному етапі лікування, після якого нас чекає такий довгоочікуваний результат – лікування працює, наш хлопчик одужує, – написала Марія Гудима. – Ще із середини ночі організм Артемчика почали готувати до трансплантації – до “прийому” стовбурових клітин, які були попередньо в нього взяті та заморожені… Зранку, близько 10-ої години з лабораторії привезли спеціальний резервуар з холодним азотом де і зберігались клітини весь цей час. Зібралось багато лікарів – всі були такі схвильовані. Адже кожен з них, став для нас частинкою нашої великої сім’ї. Всі вони – ведуть боротьбу за життя нашого Артемчика і разом із нами чекають той момент, коли ми зможемо сказати такі заповітні слова – Артемчик здоровий”.

Далі стовбурові клітини вийняли із резервуара і передали в руки головній медсестра, якій довірили підключити пакет з клітинами до системи Артемчика.

Протягом всього цього часу всі показники організму Артемка контролювали спеціальні апарати, до яких хлопчика попередньо підключили.

Відтак, всі стовбурові клітини по “трубочках” попали в організм Артемка і тут всі видихнули…

“Попереду в нас 21 день ізоляції в боксі. Протягом цього часу організм Артемчика буде відновлювати свої сили і нам вкрай важливо – оминути всі можливі ускладнення, які є надзвичайно підступними зараз, коли організм повністю стерильний через введення високодозної хімії… 3 трансплантації кісткового мозку – ось який наш шлях до одужання”, – відзначила Марія Гудима.

Нагадаємо, за чотири місяці на лікування маленького Артемчика Гудими з Тернопільщини зібрали більше 10 млн грн.