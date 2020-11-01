Циклон йде на Тернопільщину. Він принесе до нашого регіону похолодання і дощі. Втім, у неділю в нашому краї переважно обійдеться без опадів. А наступного тижня дощі почастішають.

Перший день листопада на Тернопільщині буде прохолодним. Відчуття холоду додаватиме підвищений рівень вологості, погіршуватимуть видимість тумани, а також можливі сильні вітри.

“У перший день листопада будемо з циклоном прямо над Україною. Так що дощу скрізь вистачатиме. Але з нюансами. У західній частині України в неділю суттєвих опадів взагалі не передбачається. Вітер буде південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви. Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8 +11 градусів”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, тиждень на Тернопільщині розпочнеться з невеликого похолодання. Втім, переважно зберігатиметься суха погода. А ближче до середи до регіону навідаються затяжні осінні дощі.