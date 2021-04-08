795 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 8 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 14 летальних випадків. Померли:
- жінка 70 р. Кременецький район с. Лосятин
- жінка 66 р. Кременецький район с. Раковець
- жінка 68 р. Чортківський район с. Лисівці
- чоловік 69 р. м. Заліщики
- чоловік 89 р. м. Борщів
- жінка 61 р. м. Тернопіль
- чоловік 39 р. м. Тернопіль
- жінка 57 р. м. Тернопіль
- чоловік 66 р. м. Бережани
- жінка 72 р. Тернопільський район с. Волиця
- жінка 86 р. Тернопільський район с. Осташівці
- чоловік 37 р. м. Тернопіль
- чоловік 89 р. Тернопільський район с. Слобідка
- чоловік 64 р. Тернопільський район с. Купчинці.
Одужало за добу 440 осіб.
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