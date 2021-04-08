795 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 8 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 14 летальних випадків. Померли:

  • жінка 70 р. Кременецький район с. Лосятин
  • жінка 66 р. Кременецький район с. Раковець
  • жінка 68 р. Чортківський район с. Лисівці
  • чоловік 69 р. м. Заліщики
  • чоловік 89 р. м. Борщів
  • жінка 61 р. м. Тернопіль
  • чоловік 39 р. м. Тернопіль
  • жінка 57 р. м. Тернопіль
  • чоловік 66 р. м. Бережани
  • жінка 72 р. Тернопільський район с. Волиця
  • жінка 86 р. Тернопільський район с. Осташівці
  • чоловік 37 р. м. Тернопіль
  • чоловік 89 р. Тернопільський район с. Слобідка
  • чоловік 64 р. Тернопільський район с. Купчинці.

Одужало за добу 440 осіб.