“Інтер” – “Шахтар” – 2:0

“Якщо ми здобудемо дві перемоги над “Інтером” і “Шерифом”, нам відкриються всі двері”, – сказав перед матчем у Мілані коуч “Шахтаря” Роберто Де Дзербі. Заявляти таке, стоячи перед дверима, замкненими на кілька замків (саме так образно можна охарактеризувати ймовірність продовження “гірниками” боротьби в якомусь із євротурнірів) могла людина або смілива до нерозсудливості, або ж схильна до безпідставного мрійництва.

Перемагати “Інтер” таки треба було обов’язково, але якщо глянути в Інтернеті на перебіг матчу, то можна побачити, що досягнути цього “Шахтареві” могло б допомогти хіба що якесь неймовірне диво. Або ж – якщо б у футболі вже зовсім зникла будь-яка справедливість. Джеко, приміром, заповзявся обстрілювати ворота Трубіна вже з перших хвилин, в середині першого тайму (на 25-26 хв.) тричі поспіль завдавав небезпечних ударів, однак переграти нашого голкіпера не зміг. Все ж, боснійський форвард не заспокоївся (вочевидь, тримаючи в душі злість за недавню поразку своєї збірної від українців) і на 61 хв. таки завдав результативного удару, завершивши справжню навалу на ворота “гірників”. Йому й цього здалося замало, і через 6 хв. він, випередивши Матвієнка, замкнув верхову передачу Перішіча.

Стало зрозуміло, що переламати хід поєдинку “Шахтар” не зможе – “чорно-сині”, що називається, впіймали попутній вітер у свої вітрила, повністю контролюючи гру. Крім Джеко, у складі “Інтера” щосили прагнув “розписатися” у воротах “Шахтаря” інший відомий голеадор – Лаутаро Мартінес. На його нещастя (і водночас на наше невекличке задоволення з приводу відносно пристойного програшу), йому це не вдалося. Гірники” ж безцільно перекочували м’яч по полю, не маючи можливості щось зробити.

Стан команди точно персоніфікував Де Дзербі, який, скидалося, втратив будь-яку надію і приречено опустився на лавку. Аж тут раптом – несподіваний спалах: удар Додо в стійку, після чого м’яч прокотився по лінії воріт, а Мудрик, на жаль, не зміг добити його. Це, мабуть, найяскравіше, чим “Шахтар” відзначився у другому таймі. Трубін, між тим, залишався “при ділі” до останніх хвилин, парирувавши небезпечні удари Сені та Дімарко. Якби не Анатолій, рахунок на користь господарів міг би бути не просто великим, а й взагалі непристойним. Хоча й “лише” 0:2 означає, що “Шахтар” розділить долю “Динамо” й навесні зосередиться лише на внутрішньому чемпіонаті. Рівень якого, як одностайно відзначають фахівці, зовсім не сприяє успішному виступу наших лідерів у єврокубках. Доказ цього – їхні останні місця в своїх групах. Без жодних надій на сходження вгору.