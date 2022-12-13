Кидала різнокольоровими фалоімітаторами: тернополянка помстилася колишній подрузі, з якою їй зрадив чоловік

Суд в Тернополі оштрафував жінку, яка побила свою колишню подругу фалоімітаторами.

Вона запідозрила товаришку у зраді зі своїм чоловіком і прийшла мститися.

Суддя оштрафував тернополянку на 850 гривень, йдеться у постанові суду.

Інцидент трапився по обіді 12 травня 2021 року у салоні “Міра краси” в Тернополі. Всередину зайшла колишня подруга власниці закладу. В руках вона тримала коробку з фалоімітаторами, пише Українська правда.

У ній були помаранчевий, червоний, рожевий, зелений фалоімітатори, а ще – предмет у вигляді трьох штучних пальців правої руки синього кольору.

В присутності працівників та клієнтів почала кидати гумовими предметами у власницю салону, паралельно розпочавши сварку. Зі слів потерпілої, секс-іграшки вдарили її у груди, плече та по правій гомілці. Після того розлючена колишня подруга кинула порожню коробку і пішла.

Весь конфлікт тривав близько 10 хвилин.

Причиною такої помсти, зі слів нападниці, було те, що суперниця після зради з її чоловіком стала налаштовувати його проти дітей.

У суді жінка наголошувала, що кидала усі фалоімітатори на підлогу, а не у власницю салону краси. Вона нібито не мала на меті завдати їй фізичної шкоди.

За висновками судмедекспертів, потерпіла все ж таки отримала підшкірні гематоми. Проте потерпіла до сімейного лікаря не зверталася та в лікарні не перебувала.

Слідчі провели низку експериментів та долучені відео з телефону й свідчення очевидців.

У цей день відеозапис в салоні не проводився, систему камер спостереження встановили після конфлікту.

Суддя визнав жінку винною за нанесення тілесних ушкоджень та призначив 850 гривень штрафу. Також постановив сплатити 5 тисяч гривень моральної компенсації потерпілій.

Коробку з секс-іграшками суддя постановив знищити.

Поки що вирок не набув сили: сторони можуть оскаржити впродовж 30 днів.