Тернопільська міська рада продовжує фінансувати потреби та забезпечувати необхідним військовослужбовців Збройних сил України.

15 листопада на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс квадрокоптерів, генераторів, автомобільних запчастин та шин чотирьом військовим частинам, що створені на базі Тернополя.

Зокрема, враховуючи звернення командирів військових частин, Тернопільська міська рада закупила та передала товаро-матеріальні цінності на загальну суму 3 398 352, 96 грн, а саме:

чотири квадрокоптери AUTEL EVO MAX 4T– на суму 1 050 800,00 грн;

два квадрокоптери, генератор, реле, стартери, 16 шин – вартістю 683 533,84 грн;

шість квадрокоптерів DJI Matrice 30T – на загальну вартість 1 604 280 грн.

шість шин 9,00R20 144/142K (16PR) VI-616 (Ovation) з камерою – на суму 59 739,12 грн.

Нагадаємо, на початку листопада Тернопільська міська рада передала на баланс чотирьох військових частин приціли тепловізійні та технічне обладнання. Раніше передали два тепловізійні приціли та монокуляр на суму 1 215 200 грн.

До слова, у Тернополі діє Реєстр переданої допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України, ознайомитись з яким можна у розділі «Е-сервіси».