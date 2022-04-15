Персональну виставку тернопільського майстра Ростислава Крамара «Дряпанка» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї.

В експозиції представлено авторські писанки, дряпанки, витинанки. Вони вражають і захоплюють філігранністю виконання, вишуканістю та композиційною довершеністю.

– Курячі, гусячі, перепелині, страусині яйця в умілих руках майстра перетворюються на справжні шедеври, де продуманий і опрацьований кожний міліметр поверхні, – каже Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Автор використовує природні барвники та зображає традиційні орнаменти, які відомі українцям з прадавніх часів – трипільські, древньослов’янські символи Сонця, Берегині тощо. Поряд із використанням традиційної орнаментики, Ростислав Крамар створює авторські зображення, які є яскравими рисами його творчого почерку – оригінальні квіти та пташки. Заслуговують на увагу багатошарові кольорові витинанки з паперу, сюжети і тематика яких перегукується з писанками. Кожен виріб вишуканий і неповторний. Цікавими є жіночі прикраси: підвіски та коралі, в яких головним елементом є розписана шкаралупа.

Ольга Ваврик таокж розповіла, що Ростислав Крамар закінчив Українську академію друкарства, працює художником – оформлювачем в тернопільському видавництві «Богдан», член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Автор персональних виставок в Бережанах, Коломиї, Рівному, учасник багатьох збірних виставок та фестивалів. Його твори зберігаються в музеях і приватних колекціях в Україні та закордоном.

Виставка «Дряпанка» триватиме упродовж трьох тижнів. Працівники музею запрошують тернополян і гостей нашого міста відвідати та насолодитися неповторною красою традиційного українського мистецтва.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці







