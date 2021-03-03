“Верес” – “Зоря” – 1:2

“Динамо” – “Колос” – 0:0 (пен. 4:3)

“Агробізнес” – “Шахтар” – 1:0 (д.ч.)

“Дніпро-1” – “Олександрія” – 1:1( пен. 3:4)

Після матчів 1/4 фіналу національного Кубку можна зайвий раз зрозуміти, чому, приміром, “Баварія” в Німеччині поступається вже в 1/16 якомусь невідомому широкому загалу “Хольштайну”. А в Англії заштатні клуби, що животіють у нижчих дивізіонах, б’ються не на життя а на смерть з флагманами Прем’єр-ліги і, трапляється, перемагають їх. Чиясь недурна голова придумала оту кубкову систему – вона дає можливість слабшому відчути себе сильнішим за завідомого фаворита. Це й робить кубкові матчі, як правило, гранично напруженими і безкомпромісними.

Поєдинки чвертьфіналу Кубку України сповна підтвердили цю традицію. Лише в одному з них суперники вклалися в 90 хвилин, причому “Зорі” в Луцьку не вдалося взяти голими руками першоліговий “Верес”, а незараховане взяття воріт рівнянами ще, напевно, снитиметься їхньому коучу Юрію Вірту.

“Динамо”, не продемонструвавши нічого путнього в основний і додатковий час, може завдячувати і навіть “проставитися” своєму резервному стражу воріт Денису Бойку, котрий врятував команду під час гри а в післяматчевій серії 11-метрових парирував два удари.

Ще один представник Першої ліги – “Агробізнес” – теж категорично не захотів поступатися “Шахтареві” з його бразильськими “технарями” в основний час. І навіть пропускати від них пенальті. Більше того – в плані функціональної готовності, здається, перевершив “гірників”. А вже у додатковий час колишній гравець наших “Ниви” і ФК “Тернопіль” Богдан Семенець вколотив м’яч у ворота П’ятова, що виявився гвіздком у домовину цьогорічних кубкових надій “Шахтаря”. Сенсація? Безумовно. Хоча, якщо вести мову про ту ж специфіку кубкових матчів, то, можливо, не така вже й велика…

Матч у Дніпрі, де зустрілися приблизно рівні за силою суперники, теж не виявив переваги когось із них у основний час і екстра-тайм, а при виконанні серії пенальті нерви в олександрійців виявилися міцнішими.

Були у матчах вилучення гравців і тренера (наставник “Колоса” Руслан Костишин вже, здається, звикає дивитися гру з трибун). Була димова завіса і припинення матчу в Луцьку.

Що ще цікавого вдалося побачити і почути? Нібито довічно дискваліфікований і відлучений від футбольної діяльності за побиття арбітра президент ФК “Агробізнес” Олег Собуцький, як можна було спостерігати, доволі комфортно і впевнено почував себе у гостьовій ложі стадіону ім.В. Лобановського. В контексті святого для всіх наших функціонерів правила невідворотності покарання – епізод вельми характерний і типовий.

А незмінно україномовний в своїх інтерв’ю коуч “Олександрії” Володимир Шаран в перерві перед екстра-таймом звернувся (і завдяки каналу УНІАН це виразно пролунало на всю країну) до когось із своїх гравців з короткою підбадьорливою промовою на “общепонятном” із вставлянням практично після кожного цензурного слова “бля…”. Очевидно – для кращої зв’язки тих же слів. Нічого не вдієш – у футболу свій “наративний ряд”…