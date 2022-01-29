Красива зимова погода буде на Тернопільщині, але не завтра

Справжню зимову погоду передбачають з наступного тижня на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, в області далі сніжитиме. Відтак сніговий покрив відчутно збільшиться. Температура повітря залишатиметься переважно мінусовою.

Метеорологічну ситуацію на Тернопільщині зумовлюватимуть атмосферні фронти північно-західного циклону. Відтак спостерігатимуться опади у вигляді снігу, місцями можливий мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятиме сильний вітер західних напрямків.

“В останні дні січня очікуються потужніші опади. Температура повітря вдень коливатиметься близько нуля. У неділю трохи підморозить, стовпчики термометрів з’їдуть до -2 -6 градусів. Спостерігатиметься сильний поривчастий вітер. Погода обіцяє бути вкрай нерівномірною: прибіг сніг, побіг далі, рвонув вітер, притих, насипало мокрого снігу, підтануло, сипонуло снігу, вранці в неділю буде дуже слизько”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня в області спостерігатиметься красива зимова погода: з невеличкими морозами та снігом.