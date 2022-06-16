Страшна звістка знову прийшла на Тернопільщину.
У бою за Україну, внаслідок отриманих поранень, загинув командир 2-го відділення кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А4053, сержант Василь Іванович Чубак.
Захиснику було 54 роки. Він проживав у Борщеві. Про це повідомляє Борщівська міська рада.
“Борщівська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника України.
На жаль, Україна втратила ще одного Героя.
Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою.
Нехай Господь Бог допомагає рідним перенести цю важку біль втрати близької людини. Сумуємо разом з вами”, – ідеться у повідомленні.
У зв’язку з важкою втратою у Борщівській громаді оголошено триденну жалобу.
Вічна пам’ять Захиснику України!