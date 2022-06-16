“Кращі віддають життя, щоб над нами було мирне небо”: у бою за Україну загинув Василь Чубак

Страшна звістка знову прийшла на Тернопільщину.

У бою за Україну, внаслідок отриманих поранень, загинув командир 2-го відділення кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А4053, сержант Василь Іванович Чубак.

Захиснику було 54 роки. Він проживав у Борщеві. Про це повідомляє Борщівська міська рада.

“Борщівська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника України.

На жаль, Україна втратила ще одного Героя.

Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою.

Нехай Господь Бог допомагає рідним перенести цю важку біль втрати близької людини. Сумуємо разом з вами”, – ідеться у повідомленні.

У зв’язку з важкою втратою у Борщівській громаді оголошено триденну жалобу.

Вічна пам’ять Захиснику України!