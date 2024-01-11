10 січня о 14:50 до оперативно-диспетчерської служби ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні на території одного з підприємств на вулиці Поліській.

По прибуттю до місця виклику рятувальники провели розвідку, підтвердивши факт пожежі в одноповерховій окремо розміщеній будівлі котельні.

Гасіння було ускладнене значним задимленням, тому до ліквідації пожежі були залучені ланки газодимозахисної служби. О 15:15 загоряння локалізували на площі близько 5 м. кв, а вже о 15:23 пожежу було ліквідовано.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.