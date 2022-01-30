Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували близько дев’ятсот нових хворих на COVID-19. Це майже на третину менше, ніж попередніми днями.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, ситуація пояснюється поступленням біологічного матеріалу на дослідження. Люди тестуються здебільшого у будні.

Тернопільщина переживає пік хвилі Омікрону. Новий штам швидко поширюється та вражає людей різних вікових категорій. У зоні ризику — люди з ослабленим імунітетом, з хронічними захворюваннями та пенсіонери. “Маємо небезпеку під час спілкування, оскільки існує більший ризик зараження. Однозначно вплинуло на нинішній стан захворюваності те, що ми пережили Новорічні та Різдвяні свята. Активність спілкування людей була досить значна, люди виїжджали на відпочинок, відвідували один одного в гостях, ми спостерігаємо зараз наслідки цього. Правда, новий штам не дає такої великої кількості летальних випадків. Переважно люди переносять хворобу легше”, – зазначає заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Дементьєв.

За добу 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них — 3 378 дітей та 444 медпрацівників.