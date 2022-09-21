Координаційний центр з питань пошуку зниклих безвісти запрацював у Тернополі. Про це повідомив регіональний координатор цього центру Петро Гурняк.

Діяльність центру концентруватиметься на узагальненні даних про зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно затриманих окупантами військових та цивільних громадян.

До центру можуть звертатися сім’ї військових чи переселенців, які розшукують рідних.

«Ми знаходимося тут, в обласній раді, другий поверх, ліве крило, 218-й кабінет. Мій телефон: 0964904974. Якщо людина покинула межі військової частини більше трьох днів, командир роти звертається, він подає заяву. Загалом бувають різні причини, до прикладу, людина пішла на завдання, її немає 2 дні, чи 3 дні, а тоді вона повертається. А якщо людини деякий час немає, сім’я звертається до поліції, пише заяву про зникнення, а тоді слідчі відкривають кримінальну справу про зникнення людини. В нас є карта, у яку ми вносимо різні дані, пишемо прізвище, ім’я, по батькові. Зазначаємо, коли телефонував військовий, все розписуємо, заносимо до цієї карти, подаємо на Київ. Щодо справ ведуть пошукові роботи. В нас є юрист, також у нас працює психолог», – каже Петро Гурняк.

Координаційний центр з питань зниклих безвісти прийматиме відвідувачів з 9 по 12 по буднях. Також звертатися можна особисто до регіонального координатора Петра Гурняка.