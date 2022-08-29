Контрабандист з Тернопільщини незаконно переправляв до Польщі наконечники від скіфських стріл

Контрабанда старовинних монет та наконечників до скіфських стріл – підозрюють жителя Кременеччини на Тернопільщині.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру жителю Кременеччини у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік через оператора поштового зв’язку під виглядом документів незаконно відправив до Республіки Польща зліпки середньовічних пруських монет та разом зі спільником незаконно переслав до сусідньої держави колекцію із 382 наконечників до скіфських стріл VII ст. – III ст. до н.е. Покупців для поціновувачів предметів археології житель Кременеччини знайшов у соцмережах.

Правоохоронці виявили та вилучили з міжнародного відправлення зазначені культурні цінності.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.