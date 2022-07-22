Колишньому командиру корвету “Тернопіль” повідомили про підозру у державній зраді

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру корвету «Тернопіль» Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету “Тернопіль”, капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира, повідомляють у пресслужбі ДБР.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.