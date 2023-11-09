Придбати хвойне деревце до різдвяно-новорічних свят у Тернополі можна буде вже на початку грудня.

У міськраді «Підприємству матеріально-технічного забезпечення» дозволили організувати торгівлю ялинками з четвертого до тридцять першого грудня цього року. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 8 листопада.

Як зауважив заступник міського голови Андрій Крисоватий, продаж ялинок розпочинають раніше через те, що на два тижні наперед змістився церковний календар. Відповідно до прийнятого рішення місця продажу хвойних будуть розташовані за 13 адресами: 15 квітня – біля будинку №23; Київська – біля будинку побуту; Максима Кривоноса – навпроти розважального центру «Марципан»; Івана Мазепи – майданчик біля будинку №2; перехрестя вулиць Миру-Дружби; Миколи Карпенка – біля магазину «АТБ- маркет; Степана Будного – біля магазину «АТБ-маркет»; Степана Бандери – біля магазину «Орбіта»; перехрестя вулиць Лесі Українки- Клима Савури; Слівенська – біля магазину «Прогрес»; Бродівська – площадка біля верхнього тунелю; Андрея Шептицького – біля АЗС «БРСМ»; Степана Бандери, 15 – площадка біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича.

Фото із сайту управління лісового господарства