У Тернополі під час святкування Нового року загинув чоловік

У понеділок, 1 січня, близько 6 години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Куліша з дев’ятого поверху багатоповерхівки випав невідомий чоловік.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група та працівники профільних служб. На місці події виявили тіло чоловіка без ознак життя. Медики констатували його смерть. Загиблим виявився 27-річний тернополянин.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий святкував Новий рік у компанії знайомих в одній із квартир даної багатоповерхівки. За попередньою інформацією, перебуваючи на балконі, під час конфлікту один із чоловіків штовхнув іншого. У результаті потерпілий не втримався та випав з 9 поверху.

Зловмисника поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Триває розслідування.