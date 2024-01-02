У Тернополі в новорічну ніч народилися двоє дівчаток. Перші пологи у 2024 році у перинатальному центрі прийняли через 10 хвилин після півночі. Ще одне немовля народилося о другій годині ночі.

Про це Суспільному розповів директор обласного перинатального центру “Мати і дитина” Віктор Овчарук.

Дівчинка народилася через 10 хвилин після настання нового 2024 року. Її мама Тетяна Олексів каже, планує назвати дитину Єлизаветою.

“Це найкращий подарунок, який тільки можна отримати на Новий рік. Було все швидко, все легко. Ми щасливі. Це неймовірне щастя. Бути мамою — це найбільший дар, який може мати жінка”.

Чоловік Тетяни Андрій розповідає, до перинатального центру вони з дружиною приїхали 31 грудня.

“Вчора ввечері ми надійшли у пологовий будинок. І новорічну ніч вже зустріли тут. Трохи більшим складом. В пологовій палаті. Після 12 години якраз жінка народила. Для мене дуже складно. Збоку складніше, напевно, ніж для дружини. Дуже хвилювався на початку, дякую професійності лікарів все пройшло успішно”.

Вікторія Саламон також народила доньку в Новорічну ніч. Ім’я для неї вибрала давно. Назве дівчинку Варварою.

“Це було неочікувано, бо ми трохи пізніше чекали на неї. Але такий нам подарунок під ялинку. Це круто, думаю. Я не хотіла на свята і вночі. Бо я народила вночі, о другій годині. Але вже як склалося. Була тривога. Трішки було страшно, але про те тоді не думалось. З жіночого боку це важко, але в мене відбулися пологи добре. Лікарі були добрі. Все пройшло добре. Дитинка і я здорові. Це не описати словами. Таке відчуття, ніби вона не вчора народилася, а була з нами завжди”.

Генеральний директор обласного перинатального центру “Мати і дитина” Віктор Овчарук розповідає, в обох жінок пологи прийняли без ускладнень.

“Мами з дітками в спільному перебуванні. Батьки є спільно з ними. Тобто, все гаразд. Такий початок для початку року є оптимістичним. Сподіваємось, буде надалі багато жінок, які будуть народжувати українців. Ми звикли до роботи в умовах тривог, які посилились вкінці минулого року. Зараз ми також бачимо, що тривога за тривогою. Це для нас не є якоюсь проблемою. Ми як працювали, так і працюємо. Єдине — це складність для жінок, бо треба дитину і жінку спустити в підвальне приміщення для того, щоб можна було сховатися в укриття”.