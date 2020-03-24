У вівторок у більшості областей України очікується сонячна погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Небо буде вільним від хмар, опадів не очікується. Втім, без морозів не поки обійдеться.

Нічні температурні показники спостерігатимуться лише нічної пори. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до шести градусів тепла, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Найбільше дошкулятиме сильний вітер.

“Менш комфортні прогностичні синоптичні обставини зумовлюватиме північно-східний вітер. Також ще потриває морозна погода, вночі до -3-8 градусів. Вдень будуть невеликі `плюси`, але все одно холодно, максимально +2+6 градусів. Надалі температура повітря в Україні почне поступово підвищуватися і вже з четверга відчутно потепліє: спочатку +7 +12, ближче до вихідних +10 +16 градусів. Увесь тиждень опадів не буде, світитиме сонце”.

Отже, більш комфортна погода повернеться наприкінці тижня. А вихідними у регіоні обіцяють до двадцяти градусів тепла.

Софія Романська