Прохолодна погода зберігатиметься на Тернопільщині упродовж доби. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні обійдеться без опадів і буде сонячно. Втім, температурні показники знизяться.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, температура повітря денної пори коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. Вночі буде ще холодніше. Також дошкулятиме північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Прохолодними будуть на Тернопільщині і вихідні. Надалі у регіоні ймовірні локальні дощі.

«В Україні в п‘ятницю вночі +2 +8 градусів, на Заході ймовірні заморозки, вдень +10 +15 градусів. Вітер з півночі, некомфортний, поривчастий. Ймовірні локальні дрібні дощі, які чергуватимуться із проясненнями», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, більш теплим на Тернопільщині буде наступний тиждень. Завершиться травень порівняно високими температурними показниками.

Софія Романська