Коли на Тернопільщині стартує вакцинація від коронавірусу і кого щеплять насамперед

Медики та військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, першими отримають уколи від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться на початку березня.

Щеплення від COVID-19 проводитимуть відповідно до дорожньої карти, затвердженої МОЗ України. Насамперед вакцинують тих лікарів, які приймають хворих на коронавірус, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Поступово щепленням охоплять всіх медичних працівників.

“Жителі області повинні уважно ставитись до свого здоров’я та здоров’я своїх рідних та близьких людей, розуміти виклики пандемії. Першими бажання отримати щеплення від коронавірусної інфекції висловили медики, які приймають ковідних хворих. Закликаю вакцинуватися проти COVID-19, адже нам потрібно досягнути колективного імунітету. Ми маємо продовжувати усі необхідні заходи, пов’язані з боротьбою з пандемією. Імунізація проти COVID-19 є одним із них”.

Головний державний санітарний лікар України наголосив, якщо особа відмовляється від щеплення у термін планованого етапу, то надалі безкоштовна вакцинація для тієї буде неможливою. Розподіл вакцин відбуватиметься відповідно до наказу МОЗ України на регіони. За наказом МОЗ України, обласні центри готують відповідні регіональні накази для розподілу на районний рівень до пунктів вакцинації. Вони отримуватимуть як вакцини, так і шприци та коробки для утилізації, а також роздруковані примірники інформаційних згод.