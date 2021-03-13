Коли на Тернопільщині нарешті потепліє?

Вихідними на Тернопільщині зберігатимуться складні погодні умови. Попри незначне підвищення температурних показників, ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу та дощу залишається високою. Також дошкулятиме сильний вітер.

У неділю до нашого регіону знову навідаються атмосферні фронти, які принесуть чергову хвилю опадів. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 5 градусів тепла, вночі можливі незначні морози.

«Вітер в Україні у суботу, 13-го березня, від сильного вгомониться до помірного. У неділю знову посилиться в західних областях. Напрямок – південно-західний, південний. І цей напрямок пояснить нам прийдешнє потепління. Температура повітря у денні години протягом вихідних коливатиметься до +6 градусів. У неділю, 14-го березня, черговий атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе дощі в наші західні області. Компенсацією за оці капосні вітряні легковажні фронти стануть південні повітряні потоки, які принесуть невелике потепління», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними у краї зберігатимуться нестабільні погодні умови. Такі перепади не залишать у спокої метеозалежних краян.