Упродовж доби стовпчики термометрів на Тернопільщині сягатимуть тринадцяти градусів вище нуля. Погодні умови все більше нагадуватимуть весняну пору, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Втім, наприкінці тижня повернуться опади і невелике похолодання.

«Новий лютневий тиждень можна називати березнем, бо й мінливість погоди, і температура повітря, і свіжі вітри, і навіть мішані опади ближче до вихідних – все це скоріше рання весна, аніж зимові прояви. 18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів. Дощі найбільш ймовірні в західній частині, може трохи поділяться вологою з Вінницькою, Чернігівською та Житомирською областями. Вітер буде з заходу та південного заходу, спокійніший, ніж сьогодні, помірний. Невелике похолодання в Україну прийде в другій половині тижня, а опадів побільшає ближче до вихідних. Ранки ближчають, вечірня темрява потроху відсувається – весна близько», – зазначає Наталка Діденко.

У третій декаді лютого середньодобова температура повітря підвищуватиметься, – зазначають синоптики. За попередніми прогнозами, погода буде мінливою, проте теплих днів більшатиме.

Софія Романська