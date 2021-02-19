На Тернопільщині число лабораторно підтверджених випадків коронавірусу перевищило сорок тисяч. Втім, це лише офіційна статистика. Епідеміологи стверджують, що з цієї хворобою вже стикнулося щонайменше третина населення.

Наразі із COVID-19 на Тернопільщині бореться дві з половиною тисячі людей. Більшість інфікованих долає хворобу амбулаторно. У лікарнях заповнено лише 20% ліжкомісць, визначених для хворих на коронавірус. Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, лідирують за поширенням коронавірусу – Підгаєцький, Заліщицький, Тернопільський райони. Також побільшало хворих у місті Тернополі.

«Епідемічні показники захворюваності на COVID-19 на рівні міст та містечок ростуть – у м. Заліщики зареєстровано за добу 16 нових випадків, м. Монастириська – 15, у м. Чортків – 14. Також за останню добу сталося три летальних випадків. У Кременці помер 50-річний чоловік, у Зборівському районі – 75-річний чоловік, у місті Тернополі – 75-річна жінка. За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло – 40222 особи, одужало – 37663».

Учора в обласному лабораторному центрі провели 650 досліджень коронавірусу методом ПЛР. Відтак хвороба підтвердилася у кожного третього. Епідеміологи кажуть, що це досить високий показник.