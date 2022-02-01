Хворіють сім’ями: на Тернопільщині за день ковід виявили у 176 дітей

1439 жителів Тернопільщини сьогодні отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Серед них — 176 дітей.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, епідемічна ситуація в області далі зберігає тенденції до ускладнення.

Епідеміологи стверджують: на COVID-19 в області люди хворіють сім’ями та колективами. Ознак, які б підтверджували стабілізацію ситуації, наразі немає.

“Цей підйом захворюваності у нас був прогнозованим, щось на кшталт цього ми бачили минулого року. Однозначно вплинуло на нинішній стан захворюваності поширення нового штаму Омікрону, який досить контагіозний. Може вистачити кількох хвилин спілкування із зараженою людиною, щоб інфікуватися. Але він не дає такої кількості летальних випадків серед населення. Можна сказати, що люди переносять цей штам легше. Проте ми реєструємо летальні випадки, переважно це серед старших вікових категорій, які невакциновані та мають супутні хвороби”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Також почастішали випадки зараження серед медичних працівників. Сьогодні зафіксували півсотні хворих лікарів.