Хто з мешканців Тернопільщини може не вакцинуватися від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку отримуватимуть пацієнти, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Їх може встановлювати сімейний або лікуючий лікар.

Форма заповнюватиметься на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”.

Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, протипоказання можуть бути постійними або тимчасовими.

«Абсолютні протипоказання – це стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Вони можуть бути: – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер; тимчасовими – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом. У будь-якому випадку рішення приймає сімейний або лікуючий лікар».

За інформацією МОЗ, протипоказанням до ковід-вакцинації є гострі захворювання з температурою вище 38°C. Вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання; лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою; введення вакцин проти інших інфекційних хвороб; проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз; COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.